Джумхур стал чемпионом «ВТБ Кубок Кремля», отыграв 18 брейк-пойнтов из 21

Босниец Дамир Джумхур (6) сделал «российский дубль», выиграв за один год и турнир в Санкт-Петербурге, и «ВТБ Кубок Кремля». Они стали для него первым и вторым победными соревнованиями ATP в карьере. В финале московских соревнований он победил литовца Ричардаса Беранкиса (SR) — 6:2, 1:6, 6:4. Беранкис играл во втором финале в карьере после Лос-Анджелеса — 2012, где также потерпел поражение.



Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. Джумхур сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и использовал три брейк-пойнта из четырёх. Беранкис четыре раза подал навылет и сумел реализовать лишь три брейк-пойнта из 21-го. Двойных ошибок у Ричардаса не было. Отметим, что единственный гейм во второй партии Дамир взял с семи брейк-пойнтов, а в решающем сете геймы при счёте 3:4 и 5:4 выиграл с 0:40.



Теперь оба спортсмена отправятся на турнир категории ATP 500 в Вене (Австрия), в первом круге которого вновь сыграют друг против друга.