Мирный: «ВТБ Кубок Кремля» для меня самый родной и близкий турнир

Белорусский теннисист Максим Мирный, который, выиграв «ВТБ Кубок Кремля», завоевал 50-й титул в парном разряде и первый в паре с австрийцем Филиппом Освальдом, прокомментировал результат финального матча против победителя одиночного турнира Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины и хорвата Антонио Санчича.

«Нельзя говорить о лёгкой победе, смотря только на счёт. Несмотря на то что мы все матчи выиграли в двух сетах и ни разу не проиграли подачу, накладывается особое давление, когда мы играем дома. Я считаю этот турнир своим домашним: к сожалению, у меня дома в Минске нет турнира ATP, поэтому это для меня самый родной и близкий турнир. У меня много членов семьи, друзей – и поэтому всегда хочется сыграть наилучшим образом. Не всегда это удаётся, но, когда удаётся – это всегда приятно.

У меня за карьеру всего несколько раз были такие ситуации, неважно, на одиночном или парном корте, когда всё получается – и у Джумхура всё получалось! Главной нашей стратегией было как можно больше мячей перевести на его партнёра, потому что каждый раз, когда Джумхур касался мяча и был в игре, создавал нам особенные сложности», — приводит слова Мирного пресс-служба турнира.