Беранкис: неделю назад я и не думал, что сыграю в финале

Литовский теннисист Ричардас Беранкис прокомментировал поражение в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля» от боснийца Дамира Джумхура со счётом 2:6, 6:1, 4:6. Беранкис играл во втором финале в карьере после Лос-Анджелеса-2012, где также потерпел поражение.

«Это был тяжёлый матч. У меня были все шансы на победу сегодня. Когда счёт был 4:3, 0:40 в третьем сете на его подаче, три брейк-пойнта. Он рисковал и отыграл эти очки. Мне кажется, он заслужил эту победу. Я действительно доволен своими результатами на этой неделе, особенно, если сравнить с тем, что я показывал последние несколько недель. Надеюсь, что моя игра возвращается, хочется пожелать себе самому держать тот же уровень и до конца сезона, а в начале нового сразу начать показывать достойные результаты. Этот сезон, к сожалению, начался для меня только в мае, так как я делал операцию на бедро. Вы знаете, теннис — это теннис: сегодня ты играешь так, а завтра обязательно будешь лучше.



Про май даже не хочу говорить, я ещё неделю назад не смог бы поверить, что сыграю в финале. Работал, старался, каждый день ходил на тренировки. Несколько недель назад результаты были так себе, везде проходил только первые круги: после травмы это нелегко – прийти на корт и выигрывать. Может быть, Федерер и Надаль могут, они вообще как будто с другой планеты, а я всё равно рад финалу.



Вообще очень классный турнир, мне нравится сюда приезжать. Чувствую себя здесь как дома, ведь Литва была в составе Советского Союза. Люди очень дружелюбные, что тоже помогает. Здесь прекрасная атмосфера, организаторы проделали отличную работу, за что им спасибо. Я удивился, что было столько людей. Босния, Литва – это страны, не очень имеющие отношение к России. Но публика поддерживала нас, пришло много людей, это очень помогает теннису», — приводит слова Беранкиса пресс-служба турнира.