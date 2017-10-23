Шарапова и Пуиг прилетели на Пуэрто-Рико

Россиянка Мария Шарапова сообщила, что прилетела на Пуэрто-Рико вместе с олимпийской чемпионкой пуэрториканкой Моникой Пуиг. Напомним, Шарапова и Пуиг проводили на острове выставочный матч в прошлом году, во время дисквалификации россиянки.



В сентябре этого года по острову нанесли удар два урагана — «Ирма» и «Мария», принеся колоссальные разрушения и приведя к человеческим жертвам. После этого Пуиг организовала фонд помощи острову, а Шарапова объявила, что будет перечислять в него все доходы от продажи своих конфет по всему миру до конца года. Также россиянка сообщила о планах вернуться на Пуэрто-Рико вместе с Пуиг.



Фотографии Шараповой и Пуиг можно увидеть в «твиттере» Марии.