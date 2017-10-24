Хачанов и Пуи уверенно победили Карреньо-Бусту и Марреро на турнире в Вене

Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуи вышли во второй круг (он же — четвертьфинал) турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия) в парном разряде, победив испанцев Пабло Карреньо-Бусту и Давида Марреро (Q) в двух партиях — 6:4, 6:2.



Матч продолжался 54 минуты. Россиянин и француз выполнили 9 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 10. На счету испанского дуэта 2 подачи навылет и 2 эйса. Брейк-пойнтов у Карреньо-Бусты и Марреро не было.



Следующими соперниками Хачанова и Пуи станут либо британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Суарес (3), либо аргентинцы Андрес Молтени и Диего Шварцман.