Сок оказался сильнее Поспишила в первом круге турнира в Базеле

Американец Джек Сок (5) в первом круге турнира в Базеле одержал волевую победу над канадцем Вашеком Поспишилом (LL) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. 25-летний уроженец Линкольна, занимающий 23-е место в рейтинге АТР, 10 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок, отыграл 11 брейк-пойнтов из 13 и сделал 2 брейка. Вашек совершил 17 эйсов при 5 двойных.

За выход в четвертьфинал Сок поспорит с голландцем Робином Хасе. В другом поединке аргентинец Леонардо Майер одолел немца Мишу Зверева (8) со счётом 7:5, 7:5.