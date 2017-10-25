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Стал известен полный состав участниц турнира «Элит Трофи» в Чжухае

25 октября 2017, среда. 10:14 Теннис

Стал известен полный состав участниц турнира «Элит Трофи», который стартует в Чжухае 31 октября, сообщает официальный сайт тура. Призовой фонд соревнований составит $ 2,2 млн.

Участие в турнире примут: Кристина Младенович (Франция), Коко Вандевей (США), Слоан Стивенс (США), Анастасия Павлюченкова (Россия), Анастасия Севастова (Латвия), Елена Веснина (Россия), Юлия Гёргес (Германия), Анжелика Кербер (Германия), Эшли Барти (Австралия), Магдалена Рыбарикова (Словакия), Барбора Стрыцова (Чехия) и Пэн Шуай (Китай).

Теннисистки будут разделены на четыре группы. Победительницы групп выйдут в полуфинал.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Анастасия Севастова Анжелика Кербер Барбора Стрыцова Елена Веснина Коко Вандевей Кристина Младенович Пэн Шуай Слоан Стивенс Юлия Гёргес
Новости. Теннис
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