Кирьос: сыграю ли я на «ВТБ Кубок Кремля»—2018? Никогда не говори «никогда»

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своём «твиттере» ответил на вопрос болельщика о том, планирует ли он сыграть на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля» в следующем году.

«Никогда не говори „никогда“, — написал Кирьос.

Также уроженец Канберры, досрочно завершивший сезон из-за проблем с бедром, сообщил, что постарается уговорить капитана сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтона Хьюитта сыграть с ним в паре на Открытом чемпионате Австралии 2018 года. В 2017 году Кирьос не выиграл ни одного турнира ATP.