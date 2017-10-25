Санкт-Петербург объявлен кандидатом на проведение Итогового чемпионата WTA

Директорат WTA объявил, что в апреле будет принято решение о новом месте проведения Итогового чемпионата WTA с 2019 года. Кандидатами являются Санкт-Петербург (Россия), Манчестер (Великобритания), Прага (Чехия) и Шэньчжэнь (Китай). Также будут проведены переговоры с Сингапуром, который сейчас принимает этот турнир, сообщает журналистка Кэрол Бушар в своём «твиттере».

25 октября в Сингапуре состоится пресс-конференция исполнительного директора WTA Стива Саймона и президента ассоциации Микки Лоулер. Они подведут итоги года.