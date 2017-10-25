Ватутин проиграл Джаннесси на старте челленджера в Бресте

Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Бресте, в трёх партиях уступив представителю Италии Алессандро Джаннесси со счётом 6:4, 2:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Алексей 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету Алессандро 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Бресте Джаннесси поспорит с победителем противостояния Андреа Арнабольди (Италия, LL) — Жереми Шарди (Франция, 4).