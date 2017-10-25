Сок взял верх над Хасе во втором круге турнира в Швейцарии

Американец Джек Сок (5) во втором круге турнира в Базеле оказался сильнее голландца Робина Хасе со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. 25-летний уроженец Линкольна, занимающий 23-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 подачи навылет и допустил 2 двойные ошибки, а его оппонент выполнил 6 эйсов при 3 двойных. Оба теннисиста совершили по 3 брейка.

В четвертьфинале соревнований в Базеле Джек Сок сыграет либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (3), либо с корейцем Чхун Хёном.