А. Зверев победил Симона и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Немец Александр Зверев (1) во втором круге турнира в Вене победил француза Жиля Симона со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Поединок продолжался 2 часа 20 минут. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий пятое место в рейтинге АТР, исполнил 9 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки, выиграл 5 геймов на подаче оппонента и позволил ему сделать 4 брейка.
Следующим оппонентом лидера посева станет либо босниец Дамир Джумхур, либо француз Жо-Вильфрид Цонга (8), переигравший россиянина Карена Хачанова — 6:7 (2:7), 6:4, 6:3.