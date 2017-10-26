Первушина не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF в Лючжоу

Российская теннисистка Олеся Первушина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Лючжоу. Во втором круге она в трёх партиях уступила китаянке Чжан Юйсюань со счётом 6:2, 0:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 49 минут. Олеся совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Лючжоу Чжан Юйсюань поспорит с победительницей матча Ван Яфань (Китай) — Лу Цзинцзин (Китай). Турнир завершится 29 октября.