Бабош и Главачкова вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в парном разряде

Венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде, обыграв словенку Андрею Клепач и представительницу Испании Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Тимя и Андреа дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал Бабош и Главачкова поспорят с победительницами матча Мартина Хингис (Швейцария) / Чань Юнжань (Китайский Тайбэй) — Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия).