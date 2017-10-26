В 2018 году в календаре WTA появится новый московский турнир

Новый женский теннисный турнир WTA с призовым фондом в $ 750 тыс. пройдёт в Москве в 2018 году, сообщает пресс-релиз организаторов. Планируется, что турнир состоится 23-29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча.

Директором турнира станет Александр Островский.

Участие в соревнованиях примут 32 теннисистки в одиночном разряде и 16 — в парном. В квалификации сыграют 32 теннисистки.

Московский турнир должен заменить в календаре WTA турнир в Бостаде (Швеция).