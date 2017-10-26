В. Уильямс победила Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Американка Винус Уильямс в двух сетах обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 41 минуту. Винус трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — В. Уильямс в Сингапуре.

Винус Уильямс и чешка Каролина Плишкова вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA.