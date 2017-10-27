Хингис: я хорошо играла на задней линии, а Чань была настоящим воином у сетки

Швейцарка Мартина Хингис поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. Накануне она в дуэте с представительницей Китайского Тайбэя Чань Юнжань победила немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квету Пешке со счётом 6:3, 6:2.

«Наша командная работа принесла результат в этом сезоне для меня и Латиши. Мы прекрасно знали своих соперниц, так как играли с ними миллион раз в этом году. Мы пару раз им проиграли, поэтому понимали, что должны быть готовы к матчу. Сегодня мы немного поменялись ролями: я хорошо играла на задней линии, а Чань была настоящим воином у сетки. Обычно всё получается наоборот», — цитирует Хингис официальный сайт тура.

Накануне стало известно, что для 37-летней Мартины это последний турнир в карьере.