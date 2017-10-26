Хингис и Чань обыграли Грёнефельд и Пешке на старте Итогового чемпионата WTA

Швейцарка Мартина Хингис и Чань Юнжань из Китайского Тайбэя (1) вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, победив немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квету Пешке в двух партиях — 6:3, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Хингис и Чань сделали 2 эйса, допустили 4 двойные ошибки и использовали 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Грёнефельд и Пешке 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



За место в финале Хингис и Чань поспорят с венгеркой Тимей Бабош и чешкой Андреа Главачковой.

Напомним, что 37-летняя Мартина, являющаяся первой ракеткой мира, сообщила о завершении карьеры после этого турнира.