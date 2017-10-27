В 16:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде, в котором олимпийские чемпионки 2016 года россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют с представительницей Канады Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Дабровски / Ифань — Макарова / Веснина в Сингапуре

Победительницы этого противостояния за выход в финал поспорят с голландкой Кики Бертенс и шведкой Юханной Ларссон.