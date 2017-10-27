Эдмунд стал первым полуфиналистом турнира в Вене

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел в полуфинал турнира в Вене, в двух партиях обыграв представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Кайл 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в столице Австрии Эдмунд поспорит с победителем противостояния Ришар Гаске (Франция) — Люка Пуи (Франция). Турнир завершится 29 октября.