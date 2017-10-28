Симона Халеп завершит сезон в ранге первой ракетки мира

Румынка Симона Халеп гарантировала себе первое место в рейтинге WТА по итогам 2017 года. Это стало известно после поражения чешки Каролины Плишковой от датчанки Каролины Возняцки со счётом 6:7 (9:11), 3:6 в полуфинале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре.

Таким образом, 26-летняя уроженка Констанцы, впервые возглавившая женскую табель о рангах 9 октября, станет 13-й теннисисткой в истории, которая завершит год на вершине рейтинга. Рейтинг WТА ведёт отсчёт с 1975 года. В прошлом году первой ракеткой мира по итогам сезона стала немка Анжелика Кербер.