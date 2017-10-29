Цонга: мне очень нравится то, как я играю на этой неделе

Француз Жо-Вильфрид Цонга, вышедший в финал турнира в Вене благодаря победе над немцем Филиппом Кольшрайбером, оценил свою игру на этой неделе.



«Я показываю хороший теннис. Мне очень нравится уровень моей игры на этой неделе. Теперь меня ждёт финал, и чтобы неделя была по-настоящему успешной, необходимо выиграть его. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы завоевать титул.



Я очень хорошо подавал в матче с Кольшрайбером. Это хорошо, потому что такая подача добавляет мне уверенности. Надеюсь, в финале мне удастся подавать не хуже.



Это будет особенный матч, ведь Пуи — представитель нового поколения. Не хочу сказать, что я старый, но я отношусь к предыдущему поколению. Думаю, мы проведём хороший поединок», — цитирует Цонгу официальный сайт ATP.

Цонга победил Кольшрайбера, выполнив 19 эйсов, и стал финалистом турнира в Вене