Альмагро: Пучдемон должен собрать вещи и отправиться в тюрьму

Экс-девятая ракетка мира, обладатель 13 титулов на турнирах АТР в одиночном разряде испанец Николас Альмагро, занимающий на данный момент 143-е место в мужской табели о рангах, выступил против получения Каталонией независимости от Испании.

«Жаль, что Карлес Пучдемон вместе со своими соратниками пытается разрушить территориальную целостность Испании. Они должны собрать вещи и отправиться в тюрьму. Они заявляют о независимости, но считают, что пенсии должна платить Испания», — написал Альмагро на своей странице в сети «Твиттер».

Напомним, что 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости региона, на котором за отделение от Испании проголосовали 90% избирателей. Позднее глава автономии Карлес Пучдемон провозгласил независимость Каталонии.