Донской попал в основную сетку турнира в Париже после снятия Федерера

Россиянин Евгений Донской, проигравший хорвату Борне Чоричу в финальном раунде квалификации, попал в основную сетку «Мастерс 1000» в Париже как «лаки-лузер» после отказа швейцарца Роджера Федерера. Первым «лаки-лузером» стал немец Петер Гоёвчик, заменивший француза Гаэля Монфиса. При этом Донской не занял место Федерера в сетке напрямую — 17-й номер посева и пропуск во второй круг получил француз Люка Пуи, а Донской оказался на его позиции и сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.

Предыдущим турниром ATP, в основной сетке которого выступал Донской, был «ВТБ Кубок Кремля». Тогда в первом круге Евгений проиграл бразильцу Рожериу Дутра да Силве.