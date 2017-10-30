Павлюченкова — Хингис: ты стала моим вдохновением, ещё когда я была ребёнком

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своём отношении к завершившей карьеру швейцарке Мартине Хингис. Напомним, что Павлюченкова под руководством Хингис выиграла два турнира WTA.

«Буду скучать по тебе, Мартина! Поздравляю с такой карьерой! Ты стала моим вдохновением, ещё когда я была ребёнком. Для меня было большой честью работать с тобой в команде. Спасибо! Лучшее ещё впереди», — написала Павлюченкова у себя в «твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице Павлюченковой в «Твиттере».