Возняцки стала третьей ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 30 октября победительница Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датчанка Каролина Возняцки поднялась на третью строчку. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на 11-й позиции. Румынка Симона Халеп завершит год в ранге первой ракетки мира.
Рейтинг WTA. 30 октября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135.
3 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 6015.
4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597.
6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5500.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010.
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4420.
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.
10 (10). Кристина Младенович (Франция) — 2885.
11 (11). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.
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14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2425…
17 (17). Елена Веснина (Россия) — 2195…
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…
33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
54 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070…
60 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006…
73 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 830…
83 (84). Евгения Родина (Россия) — 752.