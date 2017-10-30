Бопанна: здорово, что нам с Куэвасом удалось так мощно выступить в конце сезона

Индийский теннисист Рохан Бопанна поделился впечатлениями после победы на турнире в Вене в парном разряде. В финале он в дуэте с уругвайцем Пабло Куэвасом одолел американца Сэма Куэрри и бразильца Марсело Демолинера со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), [11:9].

«Едва ли не в первый раз мне удалось в один год выиграть турниры категории 250, 500 и 1000. Также я доходил до финалов на соревнованиях этих категорий. Мне очень нравится играть с Пабло. В начале сезона мы не знали, как всё сложится, у нас были взлёты и падения, но здорово, что нам удалось так мощно выступить в концовке», — цитирует Бопанну официальный сайт тура.