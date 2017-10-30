Гаске в трёх сетах обыграл Пэра и вышел на Димитрова в Париже

Ришар Гаске выиграл французское дерби у Бенуа Пэра в первом круге домашнего «Мастерс 1000» в Париже — 6:3, 4:6, 6:4. При этом во второй партии Ришар вёл со счётом 4:2. В третьем сете он дожал соперника с четвёртого матчбола.



Поединок продлился 1 час 46 минут. Гаске сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Пэра 7 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



За выход в 1/8 финала Гаске сразится с болгарином Григором Димитровым (6), который в этом сезоне впервые в карьере отобрался на Итоговый чемпионат ATP.