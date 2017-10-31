Вандевеге победила Пэн Шуай в стартовом матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Американская теннисистка Коко Вандевеге стартовала на турнире «Элит Трофи» в Чжухае с победы над представительницей Китая Пэн Шуай со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. Коко 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

В группе «Бугенвиллея» также сыграет олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина.

Турнир в Чжухае завершится 5 ноября.