Гёргес обыграла Рыбарикову на старте турнира в Чжухае

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес стартовала на турнире «Элит Трофи» в Чжухае с победы над представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. 28-летняя уроженка Бад-Ольдесло, занимающая 18-ю строчку в рейтинге WTA, дважды подала навылет и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

В группе «Азалия» также выступит представительница Франции Кристина Младенович. Турнир в Чжухае завершится 5 ноября.