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Гёргес обыграла Рыбарикову на старте турнира в Чжухае

31 октября 2017, вторник. 14:40 Теннис

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес стартовала на турнире «Элит Трофи» в Чжухае с победы над представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. 28-летняя уроженка Бад-Ольдесло, занимающая 18-ю строчку в рейтинге WTA, дважды подала навылет и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

В группе «Азалия» также выступит представительница Франции Кристина Младенович. Турнир в Чжухае завершится 5 ноября.

Чжухай 2017. Азалия
31 октября 2017 года, вторник. 12:55 МСК
Юлия
Гёргес
Магдалена
Рыбарикова
6:1 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кристина Младенович Юлия Гёргес
Новости. Теннис
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