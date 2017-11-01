Пэн Шуай: надеюсь, в матче с Весниной я сыграю более сосредоточенно

Китаянка Пэн Шуай поделилась впечатлениями после поражения от американки Коко Вандевей на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Во втором матче она сыграет с россиянкой Еленой Весниной.



«Коко — отличная теннисистка. В начале матча я не думала о победе или поражении. Мне просто нужно было играть, бороться на корте и стараться действовать как можно лучше. Я была очень рада получить «уайлд-кард» на этот турнир. Думаю, это прекрасный опыт для меня. Я впервые выступаю в Чжухае. Надеюсь, во втором матче я сыграю более сосредоточенно», — цитирует Пэн Шуай официальный сайт тура.