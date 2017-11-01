Шварцман: я немного боюсь просить теннисистов сделать совместное фото

Аргентинец Диего Шварцман в интервью официальному сайту ATP признался, что неоднократно брал автографы и просил сфотографироваться с ним футболистов и теннисистов.

«Я всегда прошу футболистов сфотографироваться со мной. Я обожаю футбол и смотрю его каждый день. Если честно, я немного боюсь просить теннисистов сделать совместное фото. Если же я уверен в себе, то обращаюсь к Соку, Ферреру, Надалю, Федереру. Я всегда стараюсь с ними сфотографироваться, но просить об этом нелегко.

Я сфотографировался с Феррером в этом году и разместил фото в своём «инстаграме». После четвертьфинала турнира в Монте-Карло я попросил Рафу подарить мне его розовую футболку с автографом. Теперь она висит на стене в моей комнате. К Рафе я обращаюсь уверенно. У нас хорошие отношения, мы говорим на одном языке, у нас есть общие друзья», — цитирует Шварцмана официальный сайт тура.