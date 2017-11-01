Джокович сфотографировался с Теодосичем и Карри на матче НБА

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович, в июле объявивший о досрочном завершении сезона, побывал на матче регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз» и сфотографировался со своим соотечественником Милошем Теодосичем и американцем Стивеном Карри. В этом матче «Клипперс» потерпели поражение со счётом 113:141.

Фото с Джоковича с Теодосичем доступно на странице «Лос-Анджелес Клипперс» в «Инстаграме».

Стивен Карри и Новак Джокович Фото: «Фейсбук» Новака Джоковича

Новак является 12-кратным победителем турниров «Большого шлема».