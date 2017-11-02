Победы Надаля и Хасе, поражение Цонги — в обзоре игр 2-го круга турнира в Париже

На турнире серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) прошли матчи второго круга. Испанец Рафаэль Надаль (1) одержал победу над южнокорейцем Чхун Хёном со счётом 7:5, 6:3. Благодаря этой победе Надаль завершит 2017 год в ранге первой ракетки мира.

Представитель Нидерландов Робин Хасе победил немецкого теннисиста Александра Зверева (4) со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты.

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга на стадии второго круга проиграл соотечественнику Жюльену Беннето — 6:2, 6:7 (4:6), 2:6. Это поражение перечеркнуло шансы Цонги отобраться на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

Видеообзор прошедших матчей турнира серии «Мастерс-1000» в Париже доступен на «Чемпионате».

Соревнования завершатся 5 ноября.