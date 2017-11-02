Лидер посева Южный вышел в четвертьфинал челленджера в Шэньчжэне

Российский теннисист Михаил Южный (1) вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты. Уроженец Москвы 4 раза и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Шэньчжэне лидер посева поспорит с американским теннисистом Остином Крайчеком. Турнир завершится 5 ноября.