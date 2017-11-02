Вандевей: было трудно играть из-за проблем со здоровьем у Весниной

Американка Коко Вандевей поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Еленой Весниной со счётом 6:3, 6:2 в матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае.

«Сегодня я чувствовала себя лучше, чем в матче с Пэн Шуай. Корт передо мной казался немного больше. Конечно, трудно играть, когда у соперницы явные проблемы со здоровьем. Необходимо сосредоточиться на себе, на своей игре и грамотно управлять своими эмоциями. Это непросто, но мне удалось», — приводит слова Вандевеге официальный сайт WТА.