Савиных проиграла Бонавентюр во втором круге турнира ITF в Торонто

Российская теннисистка Валерия Савиных не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Торонто, в трёх партиях проиграв представительнице Бельгии Исалин Бонавентюр (8) со счётом 6:3, 2:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Валерия трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 10 двойных ошибок и 8 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Торонто Бонавентюр поспорит с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (3).