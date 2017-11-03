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Иснер вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Дель Потро

Теннис

Американский теннисист Джон Иснер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В четвертьфинальном матче девятый сеяный Иснер в трёх сетах обыграл 13-ю ракетку соревнований аргентинца Хуана-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 10 минут. Иснер 15 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2 возможных. На счету Дель Потро 10 эйсов и 2 ошибки на подаче. Иснер в третий раз обыграл Дель Потро в 9 проведённых матчах.

За выход в финал Иснер сыграет с сербом Филипом Краиновичем (Q).

Париж 2017. 1/4 финала
03 ноября 2017 года, пятница. 16:10 МСК
Хуан-Мартин
дель Потро
Джон
Иснер
4:6 7:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Джон Иснер Хуан-Мартин дель Потро
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