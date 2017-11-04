Беннето победил Чилича и вышел во второй полуфинал «Мастерса» в карьере

Француз Жюльен Беннето (WC) пробился в полуфинал домашнего «Мастерс 1000» в Париже, победив хорвата Марина Чилича (3) в двух партиях — 7:6 (7:5), 7:5. В первой партии Чилич вёл со счётом 5:3 и упустил сетбол на своей подаче.



Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. Беннето выполнил 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Чилича 9 подач навылет, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.



В полуфинале Беннето сыграет либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с американцем Джеком Соком (16). Это второй полуфинал «Мастерсов» в карьере 35-летнего француза после Цинциннати — 2014.