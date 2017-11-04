Сок победил Вердаско и сыграет с Беннето в полуфинале «Мастерса» в Париже

Американец Джек Сок (16) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Париже. В четвертьфинале соревнований Сок одержал волевую победу над испанцем Фернандо Вердаско — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 28 минут. На счету Сока 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 18. Вердаско подал навылет 9 раз, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.

За выход в финал турнира Сок поборется с французом Жюльеном Беннето (WC), который в четвертьфинале обыграл хорвата Марина Чилича (3).