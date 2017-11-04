Джумхур: хотел бы победить Джоковича в Мельбурне, Монте-Карло или Риме

Босниец Дамир Джумхур, завоевавший в этом сезоне титулы на обоих турнирах ATP в России: в Санкт-Петербурге и в Москве, рассказал о своих любимых соревнованиях и о том, что хотел бы победить Новака Джоковича, с которым он находится в дружеских отношениях.



«Мне нравится играть на соревнованиях в Мельбурне, в Монте-Карло и в Риме. Это три моих любимых турнира. Надеюсь, на одном из них у меня будет шанс встретиться с Джоковичем или другим топ-игроком и победить его», — сказал Джумхур в интервью Dnevni Avaz.