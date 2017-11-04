100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лайович перенёс операцию по удалению грыжи

Теннис

27-летний серб Душан Лайович, занимающий 69-ю строчку рейтинг-листа ATP, сообщил о перенесённой им операции по удалению грыжи. Лайович завершил сезон поражением от француза Жереми Шарди в первом круге квалификации «Мастерс 1000» в Париже.

«Дорогие друзья и болельщики, мне пришлось перенести операцию по удалению грыжи. Операция прошла хорошо, и я надеюсь, что смогу быстро восстановиться», — написал Лайович в своём «твиттере».

За свою карьеру Лайович не сыграл ни в одном финале турнира ATP в одиночном разряде, но победил в парном разряде в Стамбуле в 2015 году вместе с Раду Алботом из Молдавии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент