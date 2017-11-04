Лайович перенёс операцию по удалению грыжи

27-летний серб Душан Лайович, занимающий 69-ю строчку рейтинг-листа ATP, сообщил о перенесённой им операции по удалению грыжи. Лайович завершил сезон поражением от француза Жереми Шарди в первом круге квалификации «Мастерс 1000» в Париже.



«Дорогие друзья и болельщики, мне пришлось перенести операцию по удалению грыжи. Операция прошла хорошо, и я надеюсь, что смогу быстро восстановиться», — написал Лайович в своём «твиттере».

За свою карьеру Лайович не сыграл ни в одном финале турнира ATP в одиночном разряде, но победил в парном разряде в Стамбуле в 2015 году вместе с Раду Алботом из Молдавии.