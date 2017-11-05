Сок обыграл Краиновича и стал чемпионом «Мастерс 1000» в Париже

Американец Джек Сок (16) стал чемпионом «Мастерс 1000» в Париже, победив серба Филипа Краиновича (Q) в трёх партиях — 5:7, 6:4, 6:1.



Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут. Сок выполнил 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Краиновича 5 подач навылет, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.



Для Сока это третий титул за год и четвёртый в карьере. Ранее он выиграл турниры в Окленде и Делрэй Бич, а в 2015-м стал чемпионом в Хьюстоне. Краинович играл в первом финале ATP в карьере.