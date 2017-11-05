Видеообзор финала «Мастерса» в Париже Сок — Краинович

Американец Джек Сок одержал волевую победу над сербом Филипом Краиновичем в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Париже со счётом 5:7, 6:4, 6:1.



Для Сока это четвёртый титул в карьере и третий в сезоне, но первый на соревнованиях такого уровня. Благодаря этой победе Джек впервые войдёт в топ-10 и дебютирует на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, заняв девятую строчку в чемпионской гонке. Краинович выступал в первом финале ATP в своей карьере.

Посмотреть видеообзор финального матча можно на «Чемпионате».