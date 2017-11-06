Сок: полтора года назад психологически я не был готов побеждать в таких матчах

Американец Джек Сок поделился эмоциями после победы на «Мастерс 1000» в Париже.



«Я ещё не осознал всё произошедшее, и не знаю, когда это случится. Сейчас просто хочу отпраздновать успех вместе с командой, с семьёй.



Если я скажу, что полтора года назад был психологически готов побеждать в таких матчах, то совру. Я много работал над этим и доказал, что если биться и пахать, то успехи придут. Могут произойти невероятные вещи. Это спорт, и именно поэтому мы все играем.



На следующей неделе мы с Джоном Иснером планировали сыграть в гольф в Огасте. Это было бы что-то особенное — но теперь мы увидимся через несколько месяцев на его свадьбе. Хотел бы я сыграть с ним в финале Парижа — это тоже был бы особенный момент», — приводит слова Сока официальный сайт ATP.