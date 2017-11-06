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175 лет назад 2016
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Сок: полтора года назад психологически я не был готов побеждать в таких матчах

Теннис

Американец Джек Сок поделился эмоциями после победы на «Мастерс 1000» в Париже.

«Я ещё не осознал всё произошедшее, и не знаю, когда это случится. Сейчас просто хочу отпраздновать успех вместе с командой, с семьёй.

Если я скажу, что полтора года назад был психологически готов побеждать в таких матчах, то совру. Я много работал над этим и доказал, что если биться и пахать, то успехи придут. Могут произойти невероятные вещи. Это спорт, и именно поэтому мы все играем.

На следующей неделе мы с Джоном Иснером планировали сыграть в гольф в Огасте. Это было бы что-то особенное — но теперь мы увидимся через несколько месяцев на его свадьбе. Хотел бы я сыграть с ним в финале Парижа — это тоже был бы особенный момент», — приводит слова Сока официальный сайт ATP.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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