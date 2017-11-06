Блинкова победила Жук в первом круге турнира в Лиможе

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Лиможе (Франция), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Софью Жук со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность поединка составила 58 минут. Анна совершила 1 двойную ошибку и взяла 5 геймов на подаче соперницы. На счету Софьи 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лиможе Блинкова поспорит с победительницей противостояния Ализе Корне (Франция, 1) — Данка Ковинич (Черногория). Турнир завершится 12 ноября.