Хромачёва победила Дои на старте турнира в Хуахине

Российская теннисистка Ирина Хромачёва вышла во второй круг турнира в Хуахине, в двух партиях обыграв представительницу Японии Мисаки Дои (7) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Ирина дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине Хромачёва поспорит с победительницей матча Виталия Дьяченко (Россия) — Магдалена Фрех (Польша).