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175 лет назад 2016
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А. Радваньска, Викмайер, Возняк и Пирс поздравили Возняцки

Теннис

К поздравлениям датчанки Каролины Возняцки, которая вскоре после победы на Итоговом чемпионате WTA сообщила о своей помолвке с баскетболистом Дэвидом Ли из «Сан-Антонио», присоединились многие коллеги по туру.

Краткое «Ураа, поздравляю!» написала полька Агнешка Радваньска. Запись «Поздравляю, очень-очень счастлива за тебя» оставила в своём «твиттере» бельгийка Янина Викмайер. Канадка Александра Возняк также поздравила Возняцки, сказав, что очень рада за неё и что это чудесно. Опубликовала запись с поздравлением и француженка Мэри Пирс, отметившая, что ждала соответствующего объявления после того, как увидела их вместе в Сингапуре.

Билли-Джин Кинг поздравила Возняцки и Ли и пожелала им любви на всю жизнь
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Агнешка Радваньска Дэвид Ли - баскетбол Каролина Возняцки Янина Викмайер
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