А. Радваньска, Викмайер, Возняк и Пирс поздравили Возняцки

К поздравлениям датчанки Каролины Возняцки, которая вскоре после победы на Итоговом чемпионате WTA сообщила о своей помолвке с баскетболистом Дэвидом Ли из «Сан-Антонио», присоединились многие коллеги по туру.

Краткое «Ураа, поздравляю!» написала полька Агнешка Радваньска. Запись «Поздравляю, очень-очень счастлива за тебя» оставила в своём «твиттере» бельгийка Янина Викмайер. Канадка Александра Возняк также поздравила Возняцки, сказав, что очень рада за неё и что это чудесно. Опубликовала запись с поздравлением и француженка Мэри Пирс, отметившая, что ждала соответствующего объявления после того, как увидела их вместе в Сингапуре.