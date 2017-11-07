Сок: даже не думал о том, что закончу год первым в США. Не люблю такие подсчёты

Джек Сок прокомментировал тот факт, что он завершит сезон первым номером среди всех американских теннисистов.



«Испытываю ли я давление в связи с тем, что закончу год первой ракеткой США? Нет, совсем нет. Я даже об этом не думал, честно говоря. Вам, ребята, нравятся такие подсчёты, а мне — не особо. Неважно, первый я, второй или какой-то ещё, всё равно мы все — хорошие друзья. Надеюсь, что здоровая конкуренция и впредь будет идти нам на пользу, и мы все будем ближе к вершине. А сейчас я неожиданно для себя самого завоевал последнюю путёвку в Лондон, и там я не буду испытывать никакого давления», — приводит слова Сока Tennis World USA.