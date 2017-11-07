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175 лет назад 2016
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Вандевей: я ставила себе задачу войти в топ-10 и очень рада, что сделала это

Теннис

25-летняя американка Коко Вандевей, после выхода в финал «Элит Трофи» в Чжухае впервые в карьере обеспечившая себе место в топ-10 по итогам года, прокомментировала это достижение. Отметим, что для Вандевей сезон ещё не закончен — ей предстоит сыграть за сборную США в финале Кубка Федерации в Минске.

«В начале года я поставила себе цель войти в топ-10. Добиться реализации одной из главных целей в моей карьере было великолепно. Теперь меня ждёт Кубок Федерации, и я готова завершить год на высокой ноте!», — написала Вандевей в своём «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Коко Вандевей Кубок Федерации
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